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        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:42 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:42
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        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.A.A. idaresindeki 41 ATU 823 plakalı otomobil, Aşağısevindikli Mahallesi'nde tarlaya devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü B.A.A'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.S.T, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı, diğer yaralı U.B'nin tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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