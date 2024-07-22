Milli yüzücü Berra Zengin, Açık Su Yüzme Yarışması'nda kürsüde yer almak istiyor

Tekirdağ'da yaşayan milli yüzücü Berra Zengin, 23-25 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde düzenlenecek Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması'nda derece elde etmek için çalışıyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında Çorlu ilçesinde yüzme kursuna başlayan Zengin, yetenek taramalara programlarında fark edildi. Zengin, azmi ve çalışkanlığıyla katıldığı çeşitli yarışmalardan farklı dereceler elde etti. Son olarak Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası'na katılan Zengin, üçüncü olarak milli takıma seçildi.

Milli yüzücü Zengin, AA muhabirine, su içerisinde vakit geçirmeyi çok sevdiğini dile getirdi. Hayali olan milli takıma seçilmekten dolayı mutlu olduğunu anlatan Zengin, bundan sonraki süreçte katılacağı yarışmalardan derecelerle dönmek istediğini aktardı. Yeni hedefinin uluslararası yarışmalarda derece elde etmek olduğunu aktaran Zengin, "Kuzey Makedonya'da düzenlenecek yarışta ülkemi temsil ederek, altın madalyayı buraya getireceğim."ifadelerini kullandı. Zengin ayrıca yurt dışında düzenlenecek olan yarışmalarda kürsünün zirvesinde yer almak için çalıştığını ifade etti.