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        Başpehlivan Mustafa Taş, Güreş Ligini ilk 4'te bitirmeyi hedefliyor:

        FIRAT ÇAKIR - Başpehlivan Mustafa Taş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. sezonunda ilk 4'e girmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:08
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        Başpehlivan Mustafa Taş, Güreş Ligini ilk 4'te bitirmeyi hedefliyor:
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        FIRAT ÇAKIR - Başpehlivan Mustafa Taş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. sezonunda ilk 4'e girmeyi hedefliyor.

        2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı ve altın kemerin sahibi olan Taş, bu yıl da Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 2'nci oldu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan Taş, bu sezon ligde ilk 4'te yer alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Taş, AA muhabirine, lig sona erene kadar ilk 4'ün içerisinde olmak istediğini belirtti. Elinden geçirdiği ameliyat sonrasında sezona iyi hazırlanamadığını aktaran Taş, "Ligin 2'nci senesi. Ben geçen sene ligi çok iyi geçiremedim. Psikolojik olarak iyi durumda değildim. Bu sene sezon öncesi sakatlık geçirdim. Elimden ameliyat oldum. Kırkpınar'a zor yetiştim."dedi.

        Antrenmanlarına rakiplerinden daha geç başladığını ifade eden Taş, antrenörünün eşliğinde hedeflerine ulaşmak için çalıştığını dile getirdi.

        Taş, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Çalışmalarıma elimden geldiğince son sürat devam ediyorum. Ara vermiyoruz ve eylülün son haftasına kadar lig güreşleri devam edecek. İyi bir çalışma dönemi geçiriyorum. Allah'ın izniyle ilk 4'e gireceğimi biliyorum çünkü çalışıyorum." diye konuştu.

        Pehlivanın başarısının çalışmaya bağlı olduğunu vurgulayan Taş, başarılarına yenilerini eklemek istediğini kaydetti.

        Federasyonun, Kırkpınar'da format değişikliğine gidilmesi kararına saygı duyduğunu anlatan Taş, "Federasyon Başkanımız ve büyüklerimiz ligin bu şekilde daha kaliteli olacağını düşünüyor. Bu yüzden onların almış olduğu karara saygı duyuyorum. Onlar bu ligi çıkardı. Bizde çıkıp er meydanında er olarak güreşeceğiz." dedi.

        Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başta olmak üzere yanında olan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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