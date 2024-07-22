Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:01 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Mürefte Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 greyder, 3 dozer, 50 personel ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 500 dekar makilik alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor

        Benzer Haberler

        Şarköy'de yangın; 35 dönüm zeytinlik ile 600 dönüm tarım alanı zarar gördü
        Şarköy'de yangın; 35 dönüm zeytinlik ile 600 dönüm tarım alanı zarar gördü
        Tekirdağ'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
        Tekirdağ'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
        Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Başpehlivan Mustafa Taş, Güreş Ligini ilk 4'te bitirmeyi hedefliyor:
        Başpehlivan Mustafa Taş, Güreş Ligini ilk 4'te bitirmeyi hedefliyor:
        Milli yüzücü Berra Zengin, Açık Su Yüzme Yarışması'nda kürsüde yer almak is...
        Milli yüzücü Berra Zengin, Açık Su Yüzme Yarışması'nda kürsüde yer almak is...
        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı