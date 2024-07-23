Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Ergene, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerindeki belirlenen adreslerde 15 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 190 gram sentetik uyuşturucu ve 170 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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