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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:20 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:20
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Süleymanpaşa, Ergene, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerindeki belirlenen adreslerde 15 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 190 gram sentetik uyuşturucu ve 170 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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