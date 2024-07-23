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        Tekirdağ'da hafif ticari araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:52
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        Tekirdağ'da hafif ticari araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçtaki kontrolde, Mısır, Suriye ve Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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