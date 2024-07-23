Tekirdağ'da hafif ticari araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 yabancı uyruklu yakalandı.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.
Araçtaki kontrolde, Mısır, Suriye ve Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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