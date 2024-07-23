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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 5 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:34
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 5 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ile genelinde uygulama yaptı.

        Ekipler, 2 bin 336 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 903 aracı incelendi.

        Çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

        Uygulamada 5 araca trafik yönünden 9 bin bin lira idari para cezası kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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