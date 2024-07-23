Tekirdağ'da Filistinlilere destek için "Hayır Çarşısı" kuruldu

Tekirdağ'da, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Tekirdağ Temsilciliğince Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi ek binasında açılan stantlarda, kıyafet ve ayakkabı ile gönüllüler tarafından yapılan yiyecekler satışa sunuldu.

Türk Kızılay işbirliğiyle kurulan çarşıdan elde edilen gelirle, Gazze'deki kadın ve çocuklara yardım yapılması amaçlanıyor.

KADEM İl Temsilcisi Sümeyye Tekin, AA muhabirine, genel merkezlerinin öncülüğünde Gazze için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak istediklerini ifade eden Tekin, "Buradaki ürünler normal fiyatlarının altında satılıyor. Çünkü yardım için bu etkinliği yapıyoruz. Ne kadar çok satış olursa o kadar çok insana ulaşırız. Herkes elinden geleni yapıyor. Herkes destek olmaya çalışıyor." dedi.

Tekin, Gazze'deki insanların sesini duyurmaya çalıştıklarını, onlar için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gazze'de geçen yıldan bu yana kadınlar, çocuklar öldürülüyor. Orası bir hapishaneye dönüştü. Daha dün haberlerde gördük, insanlar bombalanarak öldürüldü. Oradaki insanların yaşam hakları ihlal ediliyor. Bu çağda yaşanan en büyük haksızlardan birisi yaşanıyor orada. Gazze'de yaşananlar, insanlığın geldiği kötü noktayı gösteriyor. Bu yüzyılda daha birçok şeyi aşamamışız."