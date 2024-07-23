BBP Genel Başkanı Destici Tekirdağ'da konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz demiyoruz ki köpekleri toplayalım, toptan öldürelim. Biz diyoruz ki köpeklerimizden, sokaklarımızı temizleyelim ve saldırgan olanları sahipsiz olanları, bulaşıcı hastalık taşıyanları da uyutalım diyoruz." dedi.

Destici, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Vatan Şairi Namık Kemal'in memleketinden olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yarın, Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının yıl dönümünde anacaklarını ifade eden Destici, "Partimiz kurulduğu günden bu yana Sadık Ahmet'in vefatının her ölüm yıl dönümünde kabri başında olan partidir. Çünkü Türk milliyetçisi olarak Türk dünyasına, Türk dünyasının değerlerine, Türk dünyasının kahramanlarına, Türk dünyasının şehitlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Batı Trakya'da, Balkanlarda, dünyanın her tarafında Türklüğün var olması için mücadele eden bütün soydaşlarımıza, dindaşlarımıza sahip çıkacağız." şeklinde konuştu.

Destici, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu aktararak, Türkiye'nin güçlü olması için devletin güçlü olması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğini vurgulayan Destici, "Terörle asla müzakere olmaz mücadele olur. Kökünü kazıyana kadar, bir tane bırakmayana kadar. Terör konusunda mücadele olacaksa terörün tüm unsurlarına karşı mücadele olmalı. Dağdaki terörist öldürülünce terör bitmiyor. Sözde STK kurmuş, örgütün uzantısı, mecliste parti kurmuş, milletvekili mecliste terör örgütünü övüyor. Bunlarla da mücadele edeceksin. Dünyanın hangi ülkesinde bunun örneği var ama maalesef benim ülkemde var. Onun için bu topyekün mücadele olmadan, o meclisten o teröristler atılmadan terör bitmez arkadaşlar. Bakın artık öyle arsızlaştılar ki sahil kentlerimizde akşam PKK marşlarıyla halay çekecek kadar hadsizleşdiler. Elbette haklarında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınanlar var ama iş bu noktaya kadar gelmiş. Daha önce bırakın bunu gerçekleştirmeyi bunu akıllarından dahi geçiremezlerdi. Ama bakın iş bu noktaya gelmiş. Demek ki burada bir vahamet var. Artık Türkiye'nin, Türk devletinin sabredecek vakti yoktur. Artık gereği eksiksiz ve noksansız bir şekilde yerine getirilmelidir." diye konuştu.

Destici, partisinin sokak köpekleriyle ilgili görüşünün en başından bu yana net olduğunu belirtti. Yurt dışında sokaklarda köpek görmenin mümkün olmadığını aktaran Destici, "İnsanların yoğun olarak yaşadığı mahalleler, caddeler, köpeklerin yaşam alanı değildir. Köpeklerin yaşam alanı çiftliklerdir. İnsan evine alır ve kendisi bakar saygı duyarım. Kendiniz bakarsınız, sahiplenirsiniz, saygı duyarım." ifadelerini kullandı. Köpekleri kısırlaştırmanın bir çözüm olmadığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti: