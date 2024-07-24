Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Karaman'ı ziyaret etti.

Vali Soytürk ziyarette Karaman ile bir süre görüştü.

Ziyarette Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül de yer aldı.

- Gürcün'den Şenol'a ziyaret

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol'u ziyaret etti.

Gürcün, ziyaretinde Şenol ile sohbet etti, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Şenol da Gürcün ve yönetimine ziyaretten dolayı teşekkür etti.