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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Karaman'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:11 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:11
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Karaman'ı ziyaret etti.

        Vali Soytürk ziyarette Karaman ile bir süre görüştü.

        Ziyarette Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül de yer aldı.

        - Gürcün'den Şenol'a ziyaret

        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol'u ziyaret etti.

        Gürcün, ziyaretinde Şenol ile sohbet etti, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

        Şenol da Gürcün ve yönetimine ziyaretten dolayı teşekkür etti.

        - Tekirdağ'da "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek

        Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 26-27 Temmuz'da "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenlikte ilçenin yöresel lezzetleri tanıtılacak ve üreticilere destek sağlanacak.

        Cuma başlayacak şenlikte, karpuz ve peynir ikramı yapılacak, Lara konser verecek.

        Şenliğin ikinci gününde ise Rafet El Roman sevilen şarkılarını seslendirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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