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        Tekirdağ'da "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen "Trakya İlkeren" üzümünün hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:49
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        Tekirdağ'da "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı
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        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen "Trakya İlkeren" üzümünün hasadı başladı.

        Sabahları enstitüye ait bağlarda işçiler tarafından hasat edilen üzüm kasalara doldurulduktan sonra kent merkezindeki satış noktalarına getiriliyor.

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Mehmet Ali Şenol, AA muhabirine, Trakya İlkeren'in önemli bir üzüm çeşidi olduğunu söyledi.

        Trakya İlkeren üzümünün 1991 yılında ülke bağcılığına kazandırıldığını aktaran Şenol, erkenci çeşit olmasından dolayı piyasa değerinin yüksek olduğunu ifade etti.

        Hasat edilen üzümün salkım ağırlığının 500-600 gram civarında olduğunu aktaran Şenol, "Trakya İlkeren üzüm çeşidi, Türkiye'nin en erkenci üzümü ve sofralık bir çeşittir. Bahçemizde yaklaşık 4 ton hasat bekliyoruz. Bunun bir kısmı satışa sunulacak." dedi.

        Trakya İlkeren üzümünün birçok çeşide göre, bağ hastalıklarına daha dayanıklı olduğuna dikkati çeken Şenol, "Trakya İlkeren üzümünün hasadına başladık. Bu üzümü önemli kılan erkenci bir çeşit olması. Üreticiler için piyasa değeri oldukça yüksek. Enstitümüzde yaklaşık 200 dekar alanda bağ var. Satışa sunduğumuz 60 civarında şıralık, şaraplık ve sofralık üzüm çeşidi bulunuyor. Bu sene rekolte oldukça iyi. Üzümlerimiz sağlıklı. Dekarda 2 ton rekolte hedefliyoruz."diye konuştu.

        Şenol, enstitüdeki bağlarda yerli ve yabancı yaklaşık 1600 üzüm çeşidi bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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