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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:28
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Süleymanpaşa, Malkara ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 9 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 130 kök Hint keneviri, 110 gram sentetik uyarıcı, 55 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 lira ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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