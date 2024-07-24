Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 130 kök Hint keneviri, 110 gram sentetik uyarıcı, 55 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 lira ele geçirildi.

Süleymanpaşa, Malkara ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 9 zanlı yakalandı.

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