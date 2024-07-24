Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Soytürk, mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atıldığını belirtti.

        Haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olarak nitelendirilen 24 Temmuz'un "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

        "Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir. Halkımızın düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Halkımız, basın yoluyla sıkıntılarını, taleplerini, toplumsal olaylara tepkilerini ifade etme imkanı bulur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün dediği gibi 'Basın, Milletin müşterek sesidir.' Bu vesileyle, ilimizde faaliyette bulunan, özveriyle görev yapan yerel gazete, radyo, internet haber siteleri, haber ajansları temsilcileri olmak üzere bütün basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Eleme sihirbazı!
        Eleme sihirbazı!
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı
        Tekirdağ'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı
        Tekirdağ'da "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Mustafa Destici: Köpeklerimizi sokaklarımızdan temizleyelim
        Mustafa Destici: Köpeklerimizi sokaklarımızdan temizleyelim
        BBP Genel Başkanı Destici Tekirdağ'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici Tekirdağ'da konuştu: