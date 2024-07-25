Tekirdağ'da çiftlikten tarım arazisine sıçrayan yangın söndürüldü

Yangında, çiftliğin bir bölümü ile yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına iş makineleri de destek verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçradı.

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