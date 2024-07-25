Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde bir evde 5 litre sahte içki ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesinde bir evde 5 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir evde arama yaptı.
Aramada 5 litre sahte içki ele geçirildi.
Ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar esrar ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Hayrabolu ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi'nde S.A'nın evinde arama yaptı.
Aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
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