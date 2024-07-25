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        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde bir evde 5 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:22 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:22
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Süleymanpaşa ilçesinde bir evde 5 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir evde arama yaptı.

        Aramada 5 litre sahte içki ele geçirildi.

        Ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar esrar ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Hayrabolu ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi'nde S.A'nın evinde arama yaptı.

        Aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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