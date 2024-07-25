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        "Anadoluyuz Biz Projesi" ile İstanbul'dan gelen gençler Tekirdağ'ı gezdi

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz Projesi" kapsamında İstanbul'dan gelen öğrenciler Tekirdağ'daki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:34 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:34
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        "Anadoluyuz Biz Projesi" ile İstanbul'dan gelen gençler Tekirdağ'ı gezdi
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        Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz Projesi" kapsamında İstanbul'dan gelen öğrenciler Tekirdağ'daki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

        Gençlerin tarihi ve kültürel miraslarını tanımaları ve gönüllülük bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmalarını amaçlayan proje kapsamında kente gelen 40 öğrenci, 3 gün boyunca tarihi ve kültürel noktaları ziyaret etti.

        Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul, öğrencilere, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi II. Ferenc Rakoczi ve müze hakkında bilgi verdi.

        Öğrenciler, daha sonra Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Namık Kemal Evi ve Rüstem Paşa Camisi'ni gezerek, şehrin kültürü ve tarihi hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra öğrenciler Zübeyde Hanım Çocuk Evleri'ni ziyaret ederek çocuklarla çeşitli etkinlikler yaptı.

        Çorlu ilçesinde de Balmumu Müzesi, Atatürk Evi ve Masal Park'ı gezen öğrenciler çeşitli gönüllük faaliyetlerinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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