"Anadoluyuz Biz Projesi" ile İstanbul'dan gelen gençler Tekirdağ'ı gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz Projesi" kapsamında İstanbul'dan gelen öğrenciler Tekirdağ'daki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Gençlerin tarihi ve kültürel miraslarını tanımaları ve gönüllülük bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmalarını amaçlayan proje kapsamında kente gelen 40 öğrenci, 3 gün boyunca tarihi ve kültürel noktaları ziyaret etti.

Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul, öğrencilere, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi II. Ferenc Rakoczi ve müze hakkında bilgi verdi.