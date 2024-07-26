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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 152 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:40 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:40
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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 152 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde 8 işyeri ve 5 evde arama yaptı.

        Yapılan aramalarda, 152 bin makaron, 33 kilogram bandrolsüz tütün, makaron doldurma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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