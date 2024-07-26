Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 24 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için son bir haftada kent genelinde çalışma yapıldı.

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