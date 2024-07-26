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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 24 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 90 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:24
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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 24 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 90 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için son bir haftada kent genelinde çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 90 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 24'ü tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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