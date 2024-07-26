Tekirdağ'da eğitim yatırımları toplantısı yapıldı
Tekirdağ'da eğitim yatırımları toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ'da eğitim yatırımları toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Recep Soytürk başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca, kentteki eğitim yatırımlarının son durumları hakkında istişarelerde bulunuldu.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Kaan Peker, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Yatırım İzleme Şube Müdürü Tolga Göçmen katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.