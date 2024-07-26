Tekirdağ'da otluk alandan geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otluk alanda çıkıp geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otluk alanda çıkıp geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Velimeşe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yakınındaki geri dönüşüm tesisine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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