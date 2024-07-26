Tekirdağ'da otluk alandan geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Velimeşe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yakınındaki geri dönüşüm tesisine sıçradı.

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