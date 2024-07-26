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        Tekirdağ'da otluk alandan geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otluk alanda çıkıp geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:31 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:31
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        Tekirdağ'da otluk alandan geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otluk alanda çıkıp geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Velimeşe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yakınındaki geri dönüşüm tesisine sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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