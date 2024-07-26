GÜNCELLEME - Tekirdağ'da otluk alandan geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın söndürüldü

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erkul da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve iş makineleri müdahale etti.

Velimeşe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yakındaki geri dönüşüm tesisine sıçradı.

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