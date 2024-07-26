GÜNCELLEME - Tekirdağ'da otluk alandan geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otluk alanda çıkıp geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otluk alanda çıkıp geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın söndürüldü.
Velimeşe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yakındaki geri dönüşüm tesisine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve iş makineleri müdahale etti.
Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erkul da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.
Ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 500 dekar tarım alanı zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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