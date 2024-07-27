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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:48 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:48
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.K'yi Atatürk Mahallesi'nde durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Malkara'da 8 bin makaron ele geçirildi

        Malkara ilçesinde, 8 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler bu kapsamda bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramada 8 bin makaron ve 6 kilogram tütün ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine C.P. ve E.P'yi durdurdu.

        Üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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