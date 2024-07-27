Tekirdağ'da asayiş
Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.K'yi Atatürk Mahallesi'nde durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Malkara'da 8 bin makaron ele geçirildi
Malkara ilçesinde, 8 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler bu kapsamda bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada 8 bin makaron ve 6 kilogram tütün ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine C.P. ve E.P'yi durdurdu.
Üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
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