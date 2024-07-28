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        Şarkıcı Rafet El Roman Tekirdağ'da konser verdi

        Şarkıcı Rafet El Roman, "3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nde sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 00:22 Güncelleme: 28.07.2024 - 00:22
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        Şarkıcı Rafet El Roman Tekirdağ'da konser verdi
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        Şarkıcı Rafet El Roman, "3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nde sahne aldı.

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen ve Ferhadanlı Mahallesi'nde dün başlayan şenlik kapsamında stantlarda çeşitli yöresel ürünler satışa sunuldu.

        Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı şenlikte şarkıcı Rafet El Roman hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Roman'a katılımcılar eşlik etti.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonunda Roman'a çiçek ve karpuz verdi. Roman, sahnede karpuzu keserek tadına baktı.

        Nallar, şenliğin finalinin çok güzel olduğunu belirterek, kentin tanıtımına katkı sağlamak için etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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