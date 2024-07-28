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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:56
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde Ş.A'ya ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ş.A. ile evde bulunan M.T. gözaltına alındı.

        - Çorlu'da 3 bin 920 makaron ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde 3 bin 920 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler A.E'ye ait iş yerinde yaptığı aramada, 3 bin 920 bin makaron ele geçirdi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Hürriyet Mahallesi'nde K.K'yi durdurdu.

        Zanlının üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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