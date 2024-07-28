Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kumbağ Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Nallar, altyapısı tamamlanan ve asfaltlanan cadde ve sokaklarla ilgili personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, ilçenin sorunlarını ortadan kaldırmak için çalıştıklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmayı amaçladıklarını aktaran Nallar, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Süleymanpaşa Belediyesi olarak el ele verdik. Süleymanpaşa ve Tekirdağ için birlikte çalışarak en kısa sürede şehrin sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Kumbağ Mahallesi ile başlattığımız bu işbirliği ve eşgüdümü görev süremiz boyunca sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.