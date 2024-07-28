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        Tekirdağ'da sıcak ve nemden bunalanlar sahillerde vakit geçirdi

        Tekirdağ'da sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:50 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:50
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        Tekirdağ'da sıcak ve nemden bunalanlar sahillerde vakit geçirdi
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        Tekirdağ'da sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.

        Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 65'e ulaştı.

        Kentte serinlemek isteyenler, mavi bayraklı plajlarda yoğunluk oluşturdu.

        Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerine gelen vatandaşların bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

        Denizin tadını çıkaran vatandaşlardan bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.

        Kent merkezinde sıcaktan etkilenenler ise ağaç gölgeleri ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.

        Sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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