Tekirdağ'da piknik alanında çıkan ve tarım arazilerine sıçrayan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında çıkan ve tarım arazilerine sıçrayan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında çıkan ve tarım arazilerine sıçrayan yangın söndürüldü.
Türkgücü Mahallesi Beş Kavak Piknik Alanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki hasat edilmiş buğday tarlasına sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 150 dekar tarım arazisi zarar gördü.
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