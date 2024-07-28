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        Tekirdağ'da piknik alanında çıkan ve tarım arazilerine sıçrayan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında çıkan ve tarım arazilerine sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 20:24 Güncelleme: 28.07.2024 - 20:28
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        Tekirdağ'da piknik alanında çıkan ve tarım arazilerine sıçrayan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında çıkan ve tarım arazilerine sıçrayan yangın söndürüldü.

        Türkgücü Mahallesi Beş Kavak Piknik Alanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki hasat edilmiş buğday tarlasına sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 150 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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