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        Tekirdağ'da "2. Trakya Uçurtma Festivali" düzenlendi

        Tekirdağ'da düzenlenen "2. Trakya Uçurtma Festivali"'nde çocuklar kendi yaptıkları uçurtmaları uçurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 22:45 Güncelleme: 28.07.2024 - 22:45
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        Tekirdağ'da "2. Trakya Uçurtma Festivali" düzenlendi
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        Tekirdağ'da düzenlenen "2. Trakya Uçurtma Festivali"'nde çocuklar kendi yaptıkları uçurtmaları uçurdu.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları Derneği, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen festivalde, çocuklar uçurtma sanatçısı Zahit Mungan eşliğinde atölyelerde uçurtma hazırladı.

        Daha sonra çocuklar, yaptıkları uçurtmaları Hoşköy sahilinde gökyüzüyle buluşturdu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, etkinliğin, Tekirdağ'ın tanınırlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

        Kentin, yerli ve yabancı ekstrem spor tutkunlarını kendine çektiğini aktaran Hacıoğlu, "Tekirdağ, deniz turizminde önemli bir şehir. Bunun dışında bağları, tarihi yerleri, kültürü, yamaç paraşütü, adrenalin sporları ve gastronomisi ile son derece önemli bir yer." dedi.

        Uçurtma sanatçısı Zahit Mungan ise Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

        Çocuklarla birlikte uçurtma yapmanın son derece keyifli olduğunu ifade eden Mungan, "Uçurtma artık kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Çocuklar artık tablet, telefon, bilgisayarla ilgileniyor. Çocuklar uçurtmayı unutmasın diye hep birlikte adıma düzenlenen festivalde bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Festivalde ayrıca, uçurtma sanatçıları Mustafa Topçu ve Danimarka’dan Ralf Dietrich’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 200 çocuğa uçurtma hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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