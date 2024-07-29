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        Tekirdağ'da 62 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 62 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 09:51 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:51
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        Tekirdağ'da 62 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 62 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler bu kapsamda Gültepe Mahallesi’nde Ö.K'nin işlettiği bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramada 62 bin makaron ve 240 kilogram tütün ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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