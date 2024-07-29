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        Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:01
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        Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, T.D ve yeğeni E.G, aralarında husumet olduğu öğrenilen Emirhan Gözlek ile Hıdırağa Mahallesi'nde karşılaştı.

        Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, tabancayla Gözlek'e ateş etti.

        Ağır yaralanan Gözlek, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan E.G'yi, saklandığı adreste, kullandığı ruhsatsız tabancayla yakaladı. Diğer şüpheli T.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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