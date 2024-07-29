Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Polis ekipleri olay yerinden kaçan E.G'yi, saklandığı adreste, kullandığı ruhsatsız tabancayla yakaladı. Diğer şüpheli T.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İddiaya göre, T.D ve yeğeni E.G, aralarında husumet olduğu öğrenilen Emirhan Gözlek ile Hıdırağa Mahallesi'nde karşılaştı.

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