Tekirdağ'da 2 plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 2 fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 2 fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki fabrikaya da sıçradı.
Çok sayıda itfaiye ekibi 2 fabrikada devam eden yangına müdahale ediyor. Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
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