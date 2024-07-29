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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 2 plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 2 fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 18:30 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:30
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 2 plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 2 fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki fabrikaya da sıçradı.

        Yangına, 16 itfaiye aracı, 54 itfaiye personeli, Hayrabolu Belediyesi ve çiftçilere ait 28 tanker ve 1 TOMA ile müdahale edildi.

        Ekiplerin 3,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 fabrikada hasar oluştu.

        Öte yandan olay yerine fenalaşan fabrika sahibi Ş.E. sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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