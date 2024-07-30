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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:04
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Kazımiye Mahallesi'nde C.Ö'nün kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi'nde şüphe üzerine M.Y'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        - Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kapaklı ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Atatürk Mahallesi'nde durdurdu.

        Yapılan aramada, araçta bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü E.G. ve otomobilde bulunan A.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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