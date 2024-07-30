Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 13 cep telefonu, 13 sim kart ve bilgisayar ele geçirildi.

Ekipler, bu tespitin ardından Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Sivas'ta belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan incelemelerde, zanlıların 19 ayrı banka ve 551 banka hesabı üzerinde toplam 87 milyon lira para hareketliliği yaptığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.