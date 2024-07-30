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        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:33 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:33
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        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçunu işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde, zanlıların 19 ayrı banka ve 551 banka hesabı üzerinde toplam 87 milyon lira para hareketliliği yaptığı tespit edildi.

        Ekipler, bu tespitin ardından Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Sivas'ta belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

        Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 13 cep telefonu, 13 sim kart ve bilgisayar ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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