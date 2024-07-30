Tekirdağ'da SMA hastası çocuk adına sahte belge düzenleyerek para toplayan şüpheli tutuklandı

Şüphelinin SMA hastası 18 aylık bebek adına sahte bağış belgesi düzenleyerek Çerkezköy'de bazı iş yerlerine bağış kumbarası koyduğu, aralıklarla kumbaralarda biriken paraları da aldığı tespit edildi.

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