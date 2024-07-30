Tekirdağ'da SMA hastası çocuk adına sahte belge düzenleyerek para toplayan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da SMA hastası çocuk adına düzenlediği sahte belgelerle iş yerlerine bıraktığı kumbaralar aracılığıyla para toplayan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'da SMA hastası çocuk adına düzenlediği sahte belgelerle iş yerlerine bıraktığı kumbaralar aracılığıyla para toplayan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir kişinin SMA hastası çocuk adına sahte bağış belgesi düzenlediği yönünde şikayetler üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu şüpheli R.U. gözaltına alındı.
Şüphelinin SMA hastası 18 aylık bebek adına sahte bağış belgesi düzenleyerek Çerkezköy'de bazı iş yerlerine bağış kumbarası koyduğu, aralıklarla kumbaralarda biriken paraları da aldığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.