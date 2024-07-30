Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar yaban hayatını öğreniyor

Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde kalan çocukların yaban hayatını öğrenmesi ve doğayı koruma bilinci oluşturulması için etkinlik düzenlendi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetle Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Doğanın Koruyucuları" projesi kapsamında 14 çocuk Kartaltepe Tabiat Parkı'nda bir araya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocuklar milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiat koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası, sulak alanların ve yaban hayatı konusunda bilgilendirildi.