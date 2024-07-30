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        Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar yaban hayatını öğreniyor

        Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde kalan çocukların yaban hayatını öğrenmesi ve doğayı koruma bilinci oluşturulması için etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:41 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:41
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        Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar yaban hayatını öğreniyor
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        Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde kalan çocukların yaban hayatını öğrenmesi ve doğayı koruma bilinci oluşturulması için etkinlik düzenlendi.

        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetle Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Doğanın Koruyucuları" projesi kapsamında 14 çocuk Kartaltepe Tabiat Parkı'nda bir araya geldi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocuklar milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiat koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası, sulak alanların ve yaban hayatı konusunda bilgilendirildi.

        Daha sonra çocuklar yetkililer eşliğinde kuş gözlemi, fotokapan kurulumu ve dronla yaban hayatı gözlemciliği uygulaması yaptı.

        Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, müdür yardımcısı Sultan Ateşoğlu, şube müdürü Çağrı Özdere ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Vekili Cüneyt Emrah Salt katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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