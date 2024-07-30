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        Tekirdağ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:49 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:49
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        Tekirdağ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, T.Ç'nin (40) kullandığı 34 DPK 433 plakalı otomobil, Ahievren Mahallesi'nde B.E.A (32) idaresindeki 27 ED 622 plakalı otomobile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ve otomobillerde bulunan M.A. (32) ile Y.A (6) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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