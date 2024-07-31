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        Tekirdağ'da devrilen tırdaki 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 08:51 Güncelleme: 31.07.2024 - 08:51
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        Tekirdağ'da devrilen tırdaki 5 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, T.D'nin kullandığı 25 ABR 575 plakalı saman yüklü tır, Arzulu Mahallesi'nde devrildi.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü T.D ile tırda bulunan 4 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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