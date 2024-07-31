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        Tekirdağ'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da sürücüsü jandarmadan kaçan otomobilde yasa dışı yollarla yurda giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:51 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:51
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        Tekirdağ'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ'da sürücüsü jandarmadan kaçan otomobilde yasa dışı yollarla yurda giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan sürücü bir süre kaçtıktan sonra yakalandı. Otomobilde yapılan aramada yakalanan 8 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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