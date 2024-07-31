Tekirdağ'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da sürücüsü jandarmadan kaçan otomobilde yasa dışı yollarla yurda giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Tekirdağ'da sürücüsü jandarmadan kaçan otomobilde yasa dışı yollarla yurda giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü bir süre kaçtıktan sonra yakalandı. Otomobilde yapılan aramada yakalanan 8 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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