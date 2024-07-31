Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Ö.S. yönetimindeki 06 FZ 5871 plakalı hafif ticari araç, Nusratiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 2'si çocuk 3 kişiye çarptı.
Kazada S.U. ve 2 çocuk hafif yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Ö.S. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.