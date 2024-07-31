Tekirdağ'da devrilen hafif ticari araçta 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu
Tekirdağ'da hafif ticari aracın bariyere çarparak devrildiği kazada yaralanan olmadı.
Tekirdağ'da hafif ticari aracın bariyere çarparak devrildiği kazada yaralanan olmadı.
Nusratlı Mahallesi yakınlarında 34 ZK 7939 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü M.Y ile yanındaki E.Y, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yol, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
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