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        Tekirdağ'da devrilen hafif ticari araçta 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu

        Tekirdağ'da hafif ticari aracın bariyere çarparak devrildiği kazada yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:52 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:52
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        Tekirdağ'da devrilen hafif ticari araçta 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu
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        Tekirdağ'da hafif ticari aracın bariyere çarparak devrildiği kazada yaralanan olmadı.

        Nusratlı Mahallesi yakınlarında 34 ZK 7939 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araç sürücüsü M.Y ile yanındaki E.Y, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yol, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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