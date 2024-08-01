Tekirdağ'da evinde tarihi eser ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince evinde tarihi eser ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince evinde tarihi eser ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayı Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 mezar taşı, mimari yapı parçası ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Adreste bulunan R.P. ve A.U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.