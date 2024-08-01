Tekirdağ'da evinde tarihi eser ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 mezar taşı, mimari yapı parçası ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayı Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

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