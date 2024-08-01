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        Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

        Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanı Halil Gündüz ve Tekirdağ Eğitime Destek Platformu Başkanı Hüseyin Sivri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:58
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        Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret
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        Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanı Halil Gündüz ve Tekirdağ Eğitime Destek Platformu Başkanı Hüseyin Sivri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gündüz ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

        Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Gündüz'e teşekkür etti. Daha sonra, Tekirdağ Eğitime Destek Platformu Başkanı Sivri, Şahin'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Şahin, Sivri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, ziyaret için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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