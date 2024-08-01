Tekirdağ'da bir kişi balkondan düşerek öldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında oturan Muhsin Çapın, evinin balkonundan düştü.
Ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Çapın'ın öldüğünü belirledi.
Evli ve 2 çocuk babası Çapın'ın cenazesi Ergene Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.