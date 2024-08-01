Tekirdağ'da sahte içki üreten kişi yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir bağ evinde sahte içki üreten kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir bağ evinde sahte içki üreten kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Aynur Caddesi'nde Ş.B'nin bağ evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile boş içki şişeleri ve av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli Ş.B. gözaltına alındı.
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