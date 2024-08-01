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        Tekirdağ'da sahte içki üreten kişi yakalandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir bağ evinde sahte içki üreten kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:11
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        Tekirdağ'da sahte içki üreten kişi yakalandı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir bağ evinde sahte içki üreten kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Aynur Caddesi'nde Ş.B'nin bağ evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile boş içki şişeleri ve av tüfeği ele geçirildi.

        Şüpheli Ş.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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