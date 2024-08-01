Tekirdağ'da sahte içki üreten kişi yakalandı

Evde yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile boş içki şişeleri ve av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Aynur Caddesi'nde Ş.B'nin bağ evine operasyon düzenledi.

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