Tekirdağ'da asayiş
Ergene ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Ergene ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Misinli Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Y.S'nin evinde yapılan aramada, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
- Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kapaklı ve Şarköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Kaçak kazı yapan zanlı gözaltına alındı
Hayrabolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şalgamlı Mahallesi'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen İ.G'nin evinde arama yaptı.
Aramada, 2 dedektör, 2 ruhsatsız tabanca ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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