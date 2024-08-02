Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Ergene ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 09:20 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ergene ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Misinli Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Y.S'nin evinde yapılan aramada, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kapaklı ve Şarköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslerde 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Kaçak kazı yapan zanlı gözaltına alındı

        Hayrabolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şalgamlı Mahallesi'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen İ.G'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, 2 dedektör, 2 ruhsatsız tabanca ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        Avcılar'da fabrikada yangın çıktı
        Avcılar'da fabrikada yangın çıktı
        Trabzonspor rahat turladı!
        Trabzonspor rahat turladı!

        Benzer Haberler

        Evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti
        Evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da sahte içki üreten kişi yakalandı
        Tekirdağ'da sahte içki üreten kişi yakalandı
        Tekirdağ'da temmuzda çıkan yangınlarda 19 bin 676 dekar tarım arazisi zarar...
        Tekirdağ'da temmuzda çıkan yangınlarda 19 bin 676 dekar tarım arazisi zarar...
        Tekirdağ'da bir kişi balkondan düşerek öldü
        Tekirdağ'da bir kişi balkondan düşerek öldü
        Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret
        Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret
        Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı