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        Tekirdağ Valisi Soytürk, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) başarılı olan öğrencileri kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:08 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:08
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        Tekirdağ Valisi Soytürk, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) başarılı olan öğrencileri kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Tekirdağ'da YKS'de ilk bine giren 28 öğrenciyi, LGS'de 500 tam puan alan 4 öğrenciyi ve TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda birinci aşamayı geçen öğrencileri kabul etti.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Soytürk, öğrencilerin başarılarının Tekirdağ'ı gururlandırdığını belirtti.

        Soytürk, öğrencilerin ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ederek, "Bu başarınızı eğitim hayatınızın geri kalan kısmında da devam ettireceğinize, kendinize, ailenize, vatanımıza ve milletimize faydalı insanlar olacağınıza inanıyorum. İşinizi severek yapın. Kendinizi en iyi şekilde geliştirin ve nihayetinde bu gelişimi ülkemizin geleceği için, milletimiz için en güzel şekilde kullanın. Bayrağı devredeceğimiz, geleceğimizi emanet edeceğimiz siz değerli gençlerimizin bizlerden sonra bu vatanı, milleti, devletimizi yüceltmenize, yükseltmenize her zaman ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        Vali Soytürk, öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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