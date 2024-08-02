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        Tekirdağ'da gıda teknikeri kadın devlet desteğiyle arıcı oldu

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin, 2 yılda kovan sayısını 150'ye çıkarmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:36
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        Tekirdağ'da gıda teknikeri kadın devlet desteğiyle arıcı oldu
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ’da devletten aldığı destekle arıcılığa başlayan Havva Tekin, 2 yılda kovan sayısını 150'ye çıkarmayı başardı.

        Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojileri Bölümü'nü bitirdikten sonra özel sektörde çalışan Tekin, işinden ayrıldıktan sonra eşinin dedesinden kalan 2 kovanla arıcılık yapmaya karar verdi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi'ne başvuran Tekin, başvurusunun onaylanmasının ardından Halk Eğitim Merkezi'nde arı yetiştiriciliği, ana arı yetiştiriciliği ve arı sütü yetiştiriciliği eğitimlerine katılarak sertifika aldı.

        Devlet desteğinden faydalanarak 70 kovanla arıcılığa başlayan ve bu yıl kovan sayısını 150'ye çıkartan Tekin, işini büyütmeyi hedefliyor.

        Havva Tekin, AA muhabirine, eşinin ve ailesinin arıcılığa olan ilgisi nedeniyle kendisinin de çabuk mesleğe adapte olduğunu anlattı.

        Devletten aldığı destekle arıcılığa başladığını anlatan Tekin, "Uzman Eller Projesi kapsamında devletten aldığım 70 kovanla arıcılığa başladım. Aldığımız destek bizim için önemli bir adım oldu. Halk eğitimde arı yetiştiriciliği, ana arı yetiştiriciliği ve arı sütü yetiştiriciliği üzerine sertifika aldım. Devlet desteği, aldığım eğitimler ve gıda teknolojisi mezunu olmam benim arıcılıkta çabuk ilerlememe katkı sağladı. Daha önce arıcılıkla ilgili herhangi bir bilgim yoktu. Gittiğim kurslar ve devletin desteği sayesinde mesleği öğrendim. Eşimle arıcılık yapmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

        Tekin, köyde huzurlu olduklarını, toprakla, hayvanlarla zaman geçirmenin şehrin verdiği stresten insanı uzaklaştırdığını vurguladı.

        Devletten aldığı destek ve kursta öğrendikleri sayesinde 2 yılda 70 olan kovan sayısını 150'ye çıkardığını ifade eden Tekin, sadece bal değil aynı zamanda polen, propolis ve arı sütü de ürettiğini anlattı.

        Bal ve arı ürünlerini Tekirdağ'da bir çok kişinin tercih ettiğini ifade eden Tekin, "Talepler doğrultusunda isteyenlere doğal balla beraber arı ürünlerini karışım olarak veriyorum." diye konuştu.

        - "Eşimle arıcılığı daha da ilerletmeyi düşünüyoruz"

        Fatih Tekin de eşine her zaman destek olduğunu ailece arılarla çok keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

        Eşinin daha önce tarım ve hayvancılığa ilgisinin olmamasına rağmen şimdi çok iyi bir arıcı olduğunu vurgulayan Tekin, "Devletin de desteğiyle inşallah eşimle arıcılığı daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. Şu anda 150 kovan arıya geçtik. Fakat bizim hedefimiz sadece 150 kovan bal yapmak değil. Bunu daha da büyütüp ekonomiye daha çok katkı vermek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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