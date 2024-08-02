Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 zanlıya gözaltı
Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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