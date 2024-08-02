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        Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devrilen hafif ticarin aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:25 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:25
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        Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devrilen hafif ticarin aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Rafet Gümüş'ün kullandığı 59 ACF 757 plakalı hafif ticari araç, Muratlı Cezaevi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gümüş'ün öldüğü belirlendi.

        Gümüş'ün cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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