Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devrilen hafif ticarin aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devrilen hafif ticarin aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Rafet Gümüş'ün kullandığı 59 ACF 757 plakalı hafif ticari araç, Muratlı Cezaevi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gümüş'ün öldüğü belirlendi.
Gümüş'ün cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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